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Китайский производитель кондиционеров отказался от идеи выйти на рынок смартфонов и свернул их выпуск

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Компания Gree Electric на глобальном рынке для многих известна как производитель кондиционеров, но в Китае она еще выпускает смартфоны.
Производством смартфонов она начала заниматься с 2015 года, тогда рынок не был насыщен как сейчас. Поэтому в Gree Electric думали, что на домашнем рынке можно составить конкуренцию Xiaomi и другим компаниям, осваивавшим рынок смартфонов среднего и начального уровня.

Теперь Gree Electric распускает мобильное подразделение и сворачивает свой бизнес связанный со смартфонами, об этом пишет портал SCMP со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в финансовом отчете Gree Electric за 2022 год не упоминается мобильное подразделение, также на закрытие бизнеса связанного со смартфонами указывает отсутствие новых моделей и обновление аккаунта в WeChat.

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