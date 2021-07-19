Беспилотные летающие машины не получили широкого распространения, поэтому везде, где о них упоминают, обязательно будут привлекать огромное внимание. Хотя мы, возможно, еще не слишком близки к тому, чтобы концепция автономных летающих машин начала действовать, кажется, что в этом направлении достигнут огромный прогресс.

Китайский производитель электромобилей XPeng Motors продолжал расширять масштабы своей деятельности с момента начала своей деятельности в 2014 году. В рамках своих экспансионистских планов компания из Гуанчжоу была зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в 2020 году. Она также углубилась в исследования. и разработка технологий летающих автомобилей, включая автономные летающие машины, через свое подразделение Xpeng Huitian.

Xpeng Huitian только что представил X2, прототип летающего автомобиля, который может работать автономно. X2 является кульминацией прогрессивных инновационных усилий Xpeng Motors, использующих свою дочернюю компанию, по созданию безопасного беспилотного летающего автомобиля пятого поколения, который будет коммерчески жизнеспособным. Презентация автономного летающего автомобиля Xpeng X2 состоялась в этом году на Шанхайском автосалоне.

X2 — это еще одно футуристическое предложение от Xpeng менее чем за десять лет с момента его создания. Предшественник X2 — летающий автомобиль Voyager X1 четвертого поколения, который может взлетать и приземляться вертикально, что впечатляет. Voyager X1 совершил более 10 000 тестовых полетов в Китае, при этом тест-драйвы запланированы на конец года.

X2 может перевозить до 560 кг груза вместе со своим весом 360 кг. Это электромобиль с временем полета до 35 минут при максимальной скорости 130 км/ч. Автономность Xpeng X2 означает, что он может работать в эфире с помощью некоторых мощных датчиков и беспрепятственно приземляться. Он имеет 24-часовую систему мониторинга в качестве детектора сигналов раннего предупреждения для выявления любых потенциальных проблем в полете.

Источник — Astera.