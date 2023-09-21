Китайский производитель автомобилей Nio представил мощный смартфон для электрокаров

Производитель электромобилей Nio из «Поднебесной» провел большую конференцию на которой поделился планами по дальнейшему развитию компании, а также провел анонс своего первого смартфона с флагманской начинкой и особыми функциями.

Новый смартфон Nio Phone, хотя он похож на обычный смартфон, будет иметь дополнительные функции для владельцев электромобилей Nio. Он будет оснащен специальной кнопкой, которая позволит использовать его в качестве ключа для автомобиля. Также смартфон будет легко подключаться к автомобилю, позволяя пользователям переводить видеоконференции с мобильного устройства на системы автомобиля, сказал сооснователь и президент компании Цинь Лихун

Смартфон Nio Phone будет оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Устройство будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-накопителя. Его батарея емкостью 5200 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт, быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и беспроводную обратную зарядку мощностью 10 Вт.

Экран Nio Phone будет иметь диагональ 6,81 дюйма и поддерживать разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц. При пиковой яркости 1800 кд/м² экран будет обеспечивать охват цветового пространства DCI-P3. У смартфона будет тройная камера с основным 50 Мп сенсором, сверхширокоугольным 50 Мп модулем и камерой разрешением 50 Мп с телеобъективом в форме перископа. Качество звука будет гарантироваться динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Для управления смартфоном будет использоваться фирменный интерфейс SkyUI на базе Android. Nio Phone будет поддерживать сверхширокополосную связь UWB, позволяющую использовать его в качестве цифрового ключа для электромобилей марки Nio. Смартфон также сможет подключаться к нескольким электромобилям Nio. Он также будет поддерживать разблокировку электромобилей с помощью технологии NFC, даже когда батарея смартфона разряжена (в течение 48 часов). Производством нового смартфона займется компания Weilai. Пока Nio не планирует выпускать смартфон в Европе, по крайней мере, пока рынок не станет больше, отметил Лихун.

В зависимости от конфигурации, стоимость Nio Phone составляет от 6490 юаней (приблизительно $890) до 7499 юаней (приблизительно $1027).