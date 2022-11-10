Главная » Новости

Китайский мессенджер WeChat для разблокировки аккаунта требует пользователей извиниться

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Извинения приносил китайский студент, который сейчас живет в Калифорнии.
Он рассказал, что ему пришлось извинятся в посменном виде, чтобы разблокировали его аккаунт в мессенджере WeChat.

WeChat пользуется огромной популярностью в Китае. Сервис принадлежит компании Tencent и на ее имя он направил письмо.

«Спасибо Tencent за то, что предоставила нам такую хорошую коммуникационную платформу», это часть извинения студента.

Он пообещал, что больше не будет публиковать то, что нарушает законы и нормативные акты.

Его аккаунт был заблокирован после того, как он описал разгон протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

WeChat
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.