Китайский мессенджер WeChat для разблокировки аккаунта требует пользователей извиниться

Извинения приносил китайский студент, который сейчас живет в Калифорнии.

Он рассказал, что ему пришлось извинятся в посменном виде, чтобы разблокировали его аккаунт в мессенджере WeChat.

WeChat пользуется огромной популярностью в Китае. Сервис принадлежит компании Tencent и на ее имя он направил письмо.

«Спасибо Tencent за то, что предоставила нам такую хорошую коммуникационную платформу», это часть извинения студента.

Он пообещал, что больше не будет публиковать то, что нарушает законы и нормативные акты.

Его аккаунт был заблокирован после того, как он описал разгон протестующих на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.