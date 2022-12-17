Китайский конкурент Razer и HyperX: в России появился производитель люксовых мышей и клавиатур

Dareu считается премиальным брендом из Китая, и на российском рынке он будет предлагать компьютерные аксессуары.

В России появилась новая китайская компания, правда пока она доступна только в сети магазинов компании «М.Видео–Эльдорадо».

Dareu на рынок РФ привез клавиатуры и компьютерные мыши, но в дальнейшем серия товаров будет расширена.

Компания Dareu на китайском рынке занимает третье место по продажам, уступая только Logitech и Cherry. Сам бренд был основан в 2006 году, и с того времени бизнес компании построен на закупке продукции у подрядчиков, но в эксклюзивном оформлении.