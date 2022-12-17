Главная » Новости

Китайский конкурент Razer и HyperX: в России появился производитель люксовых мышей и клавиатур

Автор На чтение 1 мин Просмотров 47 Опубликовано

Dareu считается премиальным брендом из Китая, и на российском рынке он будет предлагать компьютерные аксессуары.
В России появилась новая китайская компания, правда пока она доступна только в сети магазинов компании «М.Видео–Эльдорадо».

Dareu на рынок РФ привез клавиатуры и компьютерные мыши, но в дальнейшем серия товаров будет расширена.

Компания Dareu на китайском рынке занимает третье место по продажам, уступая только Logitech и Cherry. Сам бренд был основан в 2006 году, и с того времени бизнес компании построен на закупке продукции у подрядчиков, но в эксклюзивном оформлении.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.