Китайский бренд Nubia для смартфонов выпустил жидкостный кулер Red Magic VC 5 Pro

Рынок смартфонов стал более конкурентным, чем когда-либо. Крупные технологические компании, такие как Apple, Samsung, Xiaomi, Honor, Vivo и многие другие, борются за свою долю на этом рынке. В результате этой ожесточенной конкуренции появилось множество схожих телефонов, особенно среди устройств на платформе Android, что может запутать потребителей. Пи этом некоторые бренды стараются выделиться на фоне этой конкуренции, ориентируясь на определенные группы пользователей.

Одной из таких ниш являются мобильные игры, и несколько производителей реагируют на это, выпуская специализированные игровые телефоны. Примером такой компании служит Nubia, которая уже выпустила пять поколений игровых телефонов под брендом Red Magic. Они предлагают не только мощные игровые устройства, такие как недавно представленная модель Red Magic 5, но и расширяют свою линейку продуктов с помощью дополнительных аксессуаров.

Недавно они представили жидкостный кулер Red Magic VC 5 Pro, который уже доступен для предварительного заказа. Этот аксессуар, начиная с цены 269 юаней (временное предложение: 229 юаней, что в пересчете составляет около 3 тыс. рублей), обещает улучшить опыт игры на мобильных устройствах.

Система охлаждения оснащена большой пластиной жидкостного охлаждения площадью 3060 квадратных миллиметров, которая значительно снижает температуру вашего телефона на 35 ℃. Она превосходит обычные системы охлаждения благодаря использованию искусственного интеллекта и контролю температуры через приложение Head Play на устройствах Android.

Система охлаждения объединяет несколько технологий, включая трехмерный подвесной воздуховод, полупроводниковый элемент размером 36 х 36 мм и мощный 7-лопастной вентилятор активного охлаждения с мощностью 36 Вт и шумом всего 35 децибел.

Специально разработанный чип охлаждения TEC повышает мощность на 34% по сравнению с предыдущими моделями, а его комбинация с технологией жидкостного охлаждения улучшает общую производительность на 50%.

Устройство удобно в использовании и крепится к смартфону с помощью магнита. В комплект также входит традиционный радиатор в виде задней клипсы для совместимости с другими телефонами.

Пользователи Android могут настраивать световые эффекты RGB на устройстве. Однако для использования полной мощности 36 Вт требуется зарядное мощное зарядное устройство.

Источник: gizmochina