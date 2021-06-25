Китайский блоггер Гу Сюян, руководитель Beautiful Technology, получил приказ выплатить компенсацию в размере одного миллиона юаней за утечку информации о смартфоне Xiaomi.

В августе прошлого года Гу Сюян выпустил видео с распаковкой Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition перед официальным запуском устройства. Это было нарушением соглашения о конфиденциальности между блогером и Xiaomi.

Согласно постановлению Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссии, Гу Сюян, глава Beautiful Technology, не выполнил соглашение о конфиденциальности, подписанное с Xiaomi, и допустил утечку информации о Mi 10 Extreme Commemorative Edition.

Он добавил, что он записал видео распаковки Mi 10 Extreme Commemorative Edition и не принял никаких мер конфиденциальности, в результате чего видео было распространено в Интернете. Его поведение серьезно нарушило соглашение о конфиденциальности между двумя сторонами, нарушило темп анонса новых продуктов Xiaomi и нанесло компании невосполнимые убытки.

Гу Сюян было приказано выплатить Xiaomi ликвидированный ущерб в размере 1 миллиона юаней, что примерно равно 154 695 долларов. Если он не сможет оплатить ущерб в течение определенного периода времени, ему придется выплатить проценты по долгу в течение отсроченного периода. Кроме того, его также просят принести публичные извинения в течение семи дней, содержание и способ которых будут определены путем переговоров между двумя сторонами.

Ему также приказано оплатить арбитражный сбор по делу, который составляет 96 360 юаней, что составляет около 14 908 долларов. В соответствии с постановлением, блогер принес извинения на Weibo, в котором говорится: «Это дело было рассмотрено Китайской международной экономической и торговой арбитражной комиссией, и было установлено, что мои действия нарушили соглашение о конфиденциальности и привели к серьезным последствиям. Xiaomi должна выплатить разумную компенсацию. Я признаю результат арбитража и готов нести соответствующую ответственность». Он извинился перед пользователями Xiaomi, Lei Jun и Xiaomi.

Источник — Astera.