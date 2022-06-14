Главная » Новости

Китайский автопроизводитель Geely купит большую часть акций Meizu

На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

Крупнейший китайский автопроизводитель автомобилей намерен выкупить Meizu. Слухи о скорой сделке появились еще в начале года, но тогда они не нашли подтверждений.
В этот раз информация поступила от китайского регулятора, который сообщил, что компания Hubei Xingji Times Technology (входит в состав Geely) приобретёт акции Meizu Technology.

Планируется, что Geely выкупит 79,09% акций Meizu. Сейчас акции Meizu делятся в пропорциях 49,08% и 27,23% между Huang Xiuzhang и Taobao China Software Company соответственно.

После закрытия сделки у Huang Xiuzhang останется 9,79% акций, а Taobao China полностью лишится пакета.

Geely Meizu
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.