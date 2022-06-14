Китайский автопроизводитель Geely купит большую часть акций Meizu

Крупнейший китайский автопроизводитель автомобилей намерен выкупить Meizu. Слухи о скорой сделке появились еще в начале года, но тогда они не нашли подтверждений.

В этот раз информация поступила от китайского регулятора, который сообщил, что компания Hubei Xingji Times Technology (входит в состав Geely) приобретёт акции Meizu Technology.

Планируется, что Geely выкупит 79,09% акций Meizu. Сейчас акции Meizu делятся в пропорциях 49,08% и 27,23% между Huang Xiuzhang и Taobao China Software Company соответственно.

После закрытия сделки у Huang Xiuzhang останется 9,79% акций, а Taobao China полностью лишится пакета.