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Разработчики из КНР преднамеренно ухудшают свои ИИ-чипы

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Китайским разработчикам становится все сложнее получить передовые литографические технологии из-за ограничений, налагаемых правительством США.

Однако они готовы жертвовать производительностью своих продуктов, чтобы сохранить доступ к услугам TSMC.

Китайские разработчики ускорителей MetaX и Enflame в конце прошлого года заказали у TSMC выпуск упрощенных версий чипов, соответствующих требованиям экспортного контроля США.

Китайская компания MetaX заказала у TSMC выпуск более простых чипов C280 вместо C500, чтобы соответствовать американским правилам экспорта. Enflame также приняла подобные меры.

Обе компании являются стартапами и могут рассчитывать на государственную поддержку в Китае. Huawei, находящаяся под санкциями США, также полагается на китайские производители чипов, такие как SMIC, но их технологические возможности отстают от TSMC.

В результате ограничений, некоторые китайские компании ищут способы приспособиться к санкциям и продолжить сотрудничество с TSMC.

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