Индия уже запретила сотни китайских приложений в стране, включая TikTok, Aliexpress и PUBG Mobile, и теперь кажется, что Соединенные Штаты также могут пойти по тому же пути.

В новом отчете утверждается, что президент США Джо Байден может подписать указ, направленный на защиту конфиденциальных данных американцев, заставив китайские приложения принимать более жесткие меры для защиты частной информации, если они хотят оставаться в сети США.

Говорят, что цель такого приказа — не дать иностранным противникам, таким как Китай и Россия, получить доступ к большим объемам личной и конфиденциальной деловой информации.

Кроме того, Министерство торговли США может выдавать повестки для сбора информации об определенных программных приложениях для смартфонов, планшетов и настольных компьютеров. Агентство может обсудить условия их использования в США или запретить приложения.

Хотя в новом постановлении не названы никакие компании, он может в конечном итоге захватить больше приложений, чем запретил администратор Трампа, и будет лучше, если его обжалуют в суде. Правительство обеспокоено способностью Китая отслеживать местонахождение государственных служащих, составлять досье с личной информацией для шантажа и проводить корпоративный шпионаж.

По словам осведомленных об этом людей, приказ будет применяться к бизнес-приложениям, в том числе используемым в банковском деле и телекоммуникациях, а также к потребительским приложениям. Приложения, связанные с другими противниками, такими как Иран или Венесуэла, уже заблокированы в соответствии с более широкими санкциями.

Источник — Astera.