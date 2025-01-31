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Китайские инженеры создали дрон с манипулятором, напоминающим хобот

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Инженеры из Гонконгского университета разработали новый квадрокоптер с трехсекционным манипулятором, который напоминает слоновий хобот. Этот манипулятор, управляемый системой тросов, может изгибаться и захватывать объекты в узких пространствах.

Китайские инженеры создали дрон с манипулятором, напоминающим хобот

Новый дрон, названный AET (Aerial Elephant Trunk), имеет длину 63 см и весит всего 1,8 кг. Он способен адаптироваться к различным формам и успешно поднимает предметы массой до 1,2 кг.

Испытания показали, что манипулятор может захватывать объекты в сложных условиях, например, внутри контейнеров.

Создатели планируют улучшить автономность AET, добавив алгоритмы для картирования окружения и распознавания объектов, чтобы дрон мог работать без человеческого вмешательства.

Это устройство может найти применение в инспекции мостов, линий электропередач и поисково-спасательных операциях.

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