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Китайские ИИ-компании начали продавать RTX 4090D на фоне падения спроса

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Китайские компании, специализирующиеся на разработке искусственного интеллекта, начали массово реализовывать графические процессоры NVIDIA RTX 4090D с увеличенным объемом памяти. Ранее данные видеокарты активно использовались в серверных установках, однако на фоне снижения загрузки дата-центров до 20% было принято решение о продаже излишков.

Китайские ИИ-компании начали продавать RTX 4090D на фоне падения спроса

Как сообщается, стоимость одной карты достигает $5500, что позволяет компаниям компенсировать вложенные средства. RTX 4090D представляет собой специальную версию видеокарты, созданную NVIDIA для китайского рынка в ответ на экспортные ограничения США, запрещающие поставки высокопроизводительных GPU для нужд искусственного интеллекта.

Ранее китайские фирмы модифицировали RTX 4090D, увеличивая объем их памяти для повышения производительности в ИИ-задачах. Однако переоценка спроса на вычислительные мощности, а также новые санкции США, затрагивающие поставки чипов H20 и, вероятно, будущих RTX 5090D, вынудили компании пересмотреть стратегии использования оборудования.

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