Китайские игроки доминируют на Steam, русскоязычная аудитория на третьем месте 

На недавней игровой конференции GDC 2025 в Сан-Франциско компания Valve поделилась интересной статистикой о пользователях Steam.

Оказалось, что упрощённый китайский язык установлен у 33,7% игроков, что делает его лидером по количеству пользователей. На втором месте находится английский язык с 33,5%, а третье место занимает русскоязычная аудитория с 8,2%.

Также на конференции обсудили тенденцию к выпуску игр в раннем доступе. Эта функция существует в Steam с 2013 года и составляет от 13 до 19% всех проектов ежегодно.

В 2024 году более 14 000 игр были в раннем доступе, и 28% из них стали очень популярными. Большинство таких проектов выпускаются менее чем за год.

Кроме того, Valve планирует ввести новую возможность для разработчиков — проводить бета-тесты игр только по приглашениям друзей.

В данный момент эта функция доступна только в многопользовательском шутере Deadlock, но скоро станет доступна и для других игр.

Valve также выпустила новую операционную систему SteamOS 3.7.0, которая будет работать на любых консолях. Основная особенность системы — оптимизация игр для более эффективного использования ресурсов портативных устройств.

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