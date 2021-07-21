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Китайские бренды вернут камеры ToF в новые флагманские телефоны

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Новый отчет показал, что будущие флагманские смартфоны от китайских производителей будут повторно использовать датчики камеры ToF. Новости появляются, когда даже Apple готовится включить новые датчики LiDAR на основе ToF в свою линейку iPhone Pro 2021 года .

Китайские бренды вернут камеры ToF в новые флагманские телефоны

Согласно отчету, отраслевые источники, близкие к этому вопросу, показали, что китайские бренды увеличивают заказы на компоненты и объективы, связанные с камерами ToF. Примером может служить компания Honor, которая недавно внедрила датчики ToF в свою флагманскую серию Honor 50 Pro через цепочку поставок на Тайване. В число поставщиков входят GaAs-литейные предприятия Win Semiconductors, Advanced Wireless Semiconductor (AWSC) и другие, которые также будут поставлять Apple датчики 3D-идентификации лица и сканеры ToF LiDAR для iPhone.

Кроме того, источник добавил, что некоторые модели смартфонов серии Huawei P50 также будут оснащены камерами ToF. С другой стороны, крупный производитель смартфонов Samsung Electronics, возможно, не вернет камеры ToF в свои новые флагманские телефоны премиум-класса и вряд ли выпустит смартфон с этой камерой в этом году.

Китайские бренды вернут камеры ToF в новые флагманские телефоны

Однако источник полагает, что во второй половине этого года у тайваньских поставщиков ожидается большой объем заказов, отчасти из-за высоких продаж устройств 5G PA и чипов VSCEL для новых iPhone и флагманских смартфонов от китайских поставщиков.

Источник — Astera.

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