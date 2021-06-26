Видеодаптер пока демонстрирует очень скромные показатели производительности, приблизительно на уровне GeForce GT 730.

Zhaoxin продемонстрировала результаты тестов своей первой дискретной видеокарты. Ее название пока не раскрывается, впрочем скорее всего разработчики пока не придумали коммерческое название продукту.

Все параметры видеокарты пока тоже не раскрывают, указывают только что создана она на 28-нанометровом GPU.

Адаптер получил маленький кулер и в нем отсутствует дополнительное питание, а это значит, что у видеокарты энергопотребление менее 75 Вт.

Что касается производительности, то в Unigine Heaven она составила 32 к/с, а этот показатель оказался на уровне с GeForce GT 730.