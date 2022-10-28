Китайская Xiaomi запустила смартфон Redmi Note 12

Бренд Redmi представил новые модели своей самой продаваемой линейки смартфонов. На презентации были показаны модели Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Discovery Edition.

Теперь даже самая младшая модель оснащена OLED экраном с высоким разрешением 2400 х 1080 пикселей и максимальной кадровой частотой 120 Гц.

Экран в смартфоне установлен от компании Samsung, а значит в нем будет хорошая цветопередача и высокая яркость. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 4 Gen 1, который по своей производительности превосходит Snapdragon 680 и Dimensity 700.

В AnTuTu процессор набирает около 390 000 баллов. Оперативной памяти в аппарате может быть установлено от 4 до 8 ГБ. Постоянной от 128 до 256 ГБ.



В новинке с лицевой стороны установлена 8 Мп камера, а на задней панели находятся датчики на 48 и 2 Мп. Питание Redmi Note 12 обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт.

Смартфон еще оснащен защитой от воды и пыли по стандарту IP5. По предзаказу Redmi Note 12 можно купить от 165 до 235 долларов.