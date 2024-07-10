Китайская Xiaomi запустила круглосуточную «темную фабрику» без людей

Xiaomi запускает умную фабрику для производства смартфонов нового поколения.

Генеральный директор Xiaomi, Лэй Цзюнь, сделал объявление на платформе Weibo о скором запуске новой фабрики по производству смартфонов нового поколения в Пекине. Он также опубликовал видеоролик, в котором подробно рассказывается о возможностях фабрики.

Новая фабрика будет функционировать как «темная фабрика», способная работать 24 часа в сутки без участия людей. Машины на фабрике будут взаимодействовать друг с другом, а также самостоятельно создавать безпыльную среду.

Контроль качества продукции на фабрике будет осуществляться интеллектуальными машинами собственной разработки. Рекламный ролик утверждает, что фабрика способна производить один смартфон каждую секунду. Xiaomi считает эту умную фабрику лишь маленьким шагом в исследовании будущего, которое только началось.

Сообщается, что Xiaomi инвестировала 2,4 миллиарда юаней в разработку нового производственного процесса. Новая фабрика в Чанпине занимает площадь в 81 000 квадратных метров и получила сертификацию как «национальное предприятие по производству интеллектуальных технологий» с годовой производственной мощностью 10 миллионов флагманских смартфонов.

Эта фабрика будет заниматься производством будущих складных телефонов — Xiaomi MIX Fold 4 и Xiaomi MIX Flip.