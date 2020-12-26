Ожидалось, что первые гибкие смартфоны от китайской компании Xiaomi выйдут в 2019 году, но этого не произошло.

Впрочем, в этом году также не вышло массового серийного устройства, но похоже это случится в наступающем году.

Многие поклонники бренда ждут выход смартфонов с гибкими экранами, и судя по всему ждать им осталось недолго.

Китайская Xiaomi выпустит складные смартфоны в 2021 году, на что намекнул основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг (Ross Young).

Более того, выяснилось, что к выходу готовится не одна, а сразу три разных модели складного смартфона.

Одна из новинок будет похожа на Samsung Galaxy Z Flip и Moto Razr 2019, еще одна модель будет складываться внутрь, а третий смартфон, как сообщается, получит тонкое защитное стекло Samsung UTG, Android 11 и камеру на 108 Мп. Этот аппарат известен под кодовым названием Cetus.