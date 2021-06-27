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Китайская Xiaomi выпустит более 10 новых смартфонов во 2 половине 2021 года

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Китайская компания до конца года представит более десяти новинок, упоминание о которых уже появилось в коде MIUI.

Все указанные в коде новинки появятся во второй половине этого года. В частности, уже обнаружили упоминание о 13 моделях.

О каких конкретно смартфонах идет речь сложно сказать, так как все модели фигурируют под кодовыми названиями. Некоторые характеристики 6 устройств уже опубликованы.

Например, модель с кодовым названием cygnus будет иметь камеру на 108 Мп, экран с частотой обновления 90 Гц, а также подэкранную камеру.

У смартфона bestla главный модуль основной камеры получит разрешение 64 Мп, а у модели hyacinth заявлена 108-мегапиксельная камера и экран с частотой обновления 120 Гц.

Такой же экран будет в гаджете с названием mercury, у которого также установят 48-мегапиксельную основную камеру с пятикратным зумом.

Подэкранная камера возможно появится в моделях divine и lepus, в которых еще будет экран 90 Гц, а основная камера в моделях будет иметь разрешение 64 и 50 Мп соответственно.

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