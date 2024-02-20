Китайская Xiaomi усложнила процесс перепрошивки своих смартфонов

Согласно информации, опубликованной на Rozetked, компания Xiaomi внесла изменения в свою политику безопасности, связанные с разблокировкой загрузчика смартфонов.

Теперь пользователи, желающие разблокировать загрузчик, должны иметь Mi-аккаунт, который был создан не менее 30 дней назад. Кроме того, разблокировку можно запрашивать не более трех раз в год.

Однако, самое значительное изменение заключается в том, что каждая заявка на разблокировку будет проверяться вручную сотрудниками Xiaomi два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Это означает, что процесс разблокировки станет более сложным и затруднит доступ к загрузчику.

Стремление компании к более строгим мерам безопасности связано с выходом новой операционной системы HyperOS в конце 2023 года, которая заменит MIUI.

Ограничения, введенные Xiaomi, касаются только смартфонов, предназначенных для китайского рынка.

Обычно пользователи из Китая и маркетплейсов прошивают свои устройства с китайской MIUI и HyperOS на глобальные версии прошивок с поддержкой Google-сервисов и русского языка, для чего требуется разблокировка загрузчика.