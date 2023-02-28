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Китайская Xiaomi сверхбыструю 300-ватную зарядку для смартфонов бренда Redmi

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С каждым годом смартфоны учат максимально быстро заряжаться, если ранее 20 Вт зарядка считалась очень быстрой, то сейчас уже нет.

Realme на прошлой неделе продемонстрировала технологию быстрой зарядки, которая позволяет использовать 240 Вт блок питания, но как оказалось это уже не рекордный показатель.

Redmi тизерит еще более мощную технологию быстрой зарядки. Китайский производитель анонсировал 300 Вт зарядку, которая способна Redmi Note 12 Pro+ со специальным аккумулятором на 4100 мАч зарядить всего за 5 минут. До 10% аппарат подзарядится за 43 сек, а до 50% всего за две минуты.

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