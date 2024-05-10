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Китайская Xiaomi сделала доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 7

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Xiaomi удивила своих поклонников недорогим, но мощным роутером BE5000, который обещает революционизировать опыт подключения к интернету с помощью поддержки Wi-Fi 7.

Китайская Xiaomi сделала доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Новинка от Xiaomi, доступная на платформе Xiaomi Youpin всего за $38, предлагает потрясающую теоретическую максимальную скорость передачи данных вплоть до 5011 Мбит/с.

Роутер BE5000 обеспечивает поддержку Wi-Fi 7 и функционирует в двух диапазонах одновременно — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это значительно повышает скорость соединения и обеспечивает стабильность сети.

Китайская Xiaomi сделала доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 7

Одной из ключевых особенностей нового роутера Xiaomi является поддержка 4K QAM, что обеспечивает увеличение пропускной способности на 20% по сравнению с предыдущей версией Wi-Fi 6E. Благодаря 6-нанометровому чипу с 512 МБ оперативной памяти, роутер обеспечивает быструю и надежную работу.

Китайская Xiaomi сделала доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 7

BE5000 оснащен пятью антеннами, три из которых специально предназначены для диапазона 5 ГГц. Благодаря методу кодирования MediaTek, роутер обеспечивает увеличение дальности покрытия на 4,5 метра. С шириной канала в 160 МГц, пользователи получают оптимальную производительность и высокую скорость передачи данных.

В отношении разъемов, роутер BE5000 предлагает один Ethernet-коннектор на 2,5 Гбит/с и три порта на 1 Гбит/с.

Китайская Xiaomi сделала доступный роутер с поддержкой Wi-Fi 7

 

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