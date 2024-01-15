Китайская Xiaomi решила выпустить «умный» массажер глаз для ленивых

В Китае новое устройство уже предлагается для заказа и стоит оно 449 юаней или около 5,5 тыс. рублей. Купить новинку можно на платформе Xiaomi Youpin с 17 января.

Китайская Xiaomi решила выпустить «умный» массажер для глаз, который получил уникальный разделенный дизайн с четырьмя независимыми воздушными клапанами.

Эти клапаны массируют восемь ключевых точек вокруг глаз, обеспечивая комплексный и индивидуальный массаж. Устройство включает в себя пять больших и четыре меньших подушки безопасности, предлагая три уровня регулируемой интенсивности массажа. Такой подход имитирует упражнения для глаз и повышает эффективность процедуры.

Массажер также оснащен безвредной для кожи протеиновой кожей, обеспечивающей комфортную посадку. Кроме того, воздушные клапаны работают бесшумно при давлении менее 50 дБ (А), а еще он удобен в хранении, так как имеет складную конструкцию.

В новинке есть множество режимов, а управлять ею можно с помощью фирменного приложения. Связь со смартфоном обеспечит NFC.

Устройство предлагает семь предустановленных режимов массажа и возможность сохранения трех пользовательских режимов. Его можно использовать как самостоятельно, так и подключив к смартфону через приложение Xiaomi Mi Home App.

Массажер имеет емкость аккумулятора 1200 мАч, время зарядки составляет около 2,5 часа. В комплект поставки входят кабель для зарядки Type-C, сумка для хранения и руководство пользователя.