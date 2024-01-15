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Китайская Xiaomi решила выпустить «умный» массажер глаз для ленивых

Автор На чтение 2 мин Просмотров 74 Опубликовано

В Китае новое устройство уже предлагается для заказа и стоит оно 449 юаней или около 5,5 тыс. рублей. Купить новинку можно на платформе Xiaomi Youpin с 17 января.

Китайская Xiaomi решила выпустить "умный" массажер глаз для ленивых

Китайская Xiaomi решила выпустить «умный» массажер для глаз, который получил уникальный разделенный дизайн с четырьмя независимыми воздушными клапанами.

Эти клапаны массируют восемь ключевых точек вокруг глаз, обеспечивая комплексный и индивидуальный массаж. Устройство включает в себя пять больших и четыре меньших подушки безопасности, предлагая три уровня регулируемой интенсивности массажа. Такой подход имитирует упражнения для глаз и повышает эффективность процедуры.

Китайская Xiaomi решила выпустить "умный" массажер глаз для ленивых

Массажер также оснащен безвредной для кожи протеиновой кожей, обеспечивающей комфортную посадку. Кроме того, воздушные клапаны работают бесшумно при давлении менее 50 дБ (А), а еще он удобен в хранении, так как имеет складную конструкцию.

В новинке есть множество режимов, а управлять ею можно с помощью фирменного приложения. Связь со смартфоном обеспечит NFC.

Китайская Xiaomi решила выпустить "умный" массажер глаз для ленивых

Устройство предлагает семь предустановленных режимов массажа и возможность сохранения трех пользовательских режимов. Его можно использовать как самостоятельно, так и подключив к смартфону через приложение Xiaomi Mi Home App.

Массажер имеет емкость аккумулятора 1200 мАч, время зарядки составляет около 2,5 часа. В комплект поставки входят кабель для зарядки Type-C, сумка для хранения и руководство пользователя.

 

Китайская Xiaomi решила выпустить "умный" массажер глаз для ленивых

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