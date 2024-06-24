Китайская Xiaomi расширила список совместных с HyperOS устройств

Компания Xiaomi объявила о расширении списка устройств, совместимых с ее операционной системой HyperOS. В обновление HyperOS включена поддержка нескольких устройств, включая «умные» телевизоры, часы и колонки.

Среди поддерживаемых устройств в обновлении HyperOS включены «умные» телевизоры Xiaomi TV S с технологией Mini LED, в диапазоне размеров от 55 до 85 дюймов.

Также поддерживаются телевизоры серии Redmi Smart TV A с диагональю от 32 до 75 дюймов. В отношении «умных» часов поддержку получили Redmi Watch 4 и Xiaomi Band 8 Pro.

Список поддерживаемых колонок также был расширен и включает модели, такие как Xiaomi Smart Home Screen Pro 8, Xiaomi Smart Home Screen 10, Xiaomi Smart Home Screen 6, Xiaomi Sound Pro, Xiaomi Sound Move, Xiaomi Xiaoai Touch Screen Speaker, и Redmi Xiaoai Touch Screen Speaker.