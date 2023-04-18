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Китайская Xiaomi презентовала смарт-браслет Smart Band 8 по цене 34 доллара

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Xiaomi на большой презентации показала новое поколения фитнес-браслета Mi Smart Band 8.
Теперь это не просто браслет, который нужно носить на запястье, ведь со сменой поколения популярный гаджет стал еще и модным аксессуаром.

Mi Smart Band 8 можно крепить на обувь, а также использовать как кулон, так как в нем изменилось крепление ремешка, за счет чего скоро появится огромное количество различных браслетов.

В трекере предусмотрено более 200 циферблатов, появилась возможно крепления на кроссовок, что позволяет снимать показатели длины шага, силы удара стопы о землю и более точно измерять скорость бега.

Новинка получила возможность распознавать более 150 режимов тренировок, отслеживать качество сна и сердечный ритм.

В Mi Smart Band 8 установили 1,62-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 60 Гц и функцией Always On Display.

Заявлено, что на одном заряде Mi Band 8 способен проработать до 16 суток. В Китае новинка будет стоит от $37, а за версию с NFC придется заплатить от $44.

Mi Smart Band 8 Xiaomi
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