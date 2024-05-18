Китайская Xiaomi представила Redmi Note13R по цене 17 600 рублей

Xiaomi представила новую модель Redmi Note 13R в своей серии смартфонов в Китае. Это уменьшенная версия Note 13R Pro, и она пришла на смену прошлогодней модели Note 12R с некоторыми интересными обновлениями.

Одной из главных особенностей Redmi Note 13R является его дисплей. Смартфон сохраняет размер 6,79 дюйма с разрешением FHD+ и максимальной яркостью 550 нит, но обновление происходит с частотой 120 Гц. Боковой сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания.

Камера Redmi Note 13R осталась такой же, как у предшественника. Она включает основной сенсор на 50 Мп в паре с макрообъективом на 2 Мп. Однако фронтальная камера для селфи улучшилась до 8 Мп в сравнении с 5 Мп на Note 12R, что позволяет делать более качественные снимки.

Процессор Snapdragon 4 Gen 2 также остается неизменным для Redmi Note 13R, но теперь устройство доступно с более впечатляющими конфигурациями памяти: до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Максимальная конфигурация Note 12R предлагала 8 ГБ + 256 ГБ. Улучшается и емкость аккумулятора, который теперь составляет 5030 мАч, а поддержка более быстрой зарядки на 33 Вт позволяет быстрее заряжать устройство. Redmi Note 13R поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 на базе HyperOS.

Смартфон доступен в трех цветах: Silver, Midnight Black и Ice Crystal Blue. Цена базовой версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища начинается от 1399 юаней или 17 600 рублей, в то время как топовая конфигурация с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища стоит 2199 юаней или 27 600 рублей.