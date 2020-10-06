Китайская Xiaomi представила недорогой смартфон POCO C3

Меню
Поиск

USD/RUB: 78.13 EUR/RUB: 91.66 BTC/USD: 8756.9

6 ноября : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

Китайская Xiaomi представила недорогой смартфон POCO C3

06.10.2020 18:14

Китайская компания под брендом POCO выпустила новый смартфон, предназначенный в первую очередь для индийского рынка. Китайская Xiaomi представила недорогой смартфон POCO C3
Китайская Xiaomi представила недорогой смартфон POCO C3, который по сути является улучшенным вариантом модели Redmi 9C.

В этом устройстве устанавливается 6,53-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого составляет HD+.

Процессор в POCO C3 установлен Helio G35 от MediaTek, а дополняет его 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти.

Основная камера в модели имеет разрешение 13 Мп, а дополняет основной модуль 2 Мп датчик вместо 5 Мп, как у Redmi 9C. Что касается аккумулятора, то он имеет емкость 5 000 мАч.

Оценили смартфон в 102 доллара за версию 3/32 ГБ и 123 доллара за конфигурацию 4/64 ГБ.

Китайская Xiaomi представила недорогой смартфон POCO C3

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги