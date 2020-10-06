Китайская компания под брендом POCO выпустила новый смартфон, предназначенный в первую очередь для индийского рынка.

Китайская Xiaomi представила недорогой смартфон POCO C3, который по сути является улучшенным вариантом модели Redmi 9C.

В этом устройстве устанавливается 6,53-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого составляет HD+.

Процессор в POCO C3 установлен Helio G35 от MediaTek, а дополняет его 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти.

Основная камера в модели имеет разрешение 13 Мп, а дополняет основной модуль 2 Мп датчик вместо 5 Мп, как у Redmi 9C. Что касается аккумулятора, то он имеет емкость 5 000 мАч.

Оценили смартфон в 102 доллара за версию 3/32 ГБ и 123 доллара за конфигурацию 4/64 ГБ.