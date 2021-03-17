Китайская Xiaomi откажется от чипов Qualcomm в пользу MediaTek

Весьма популярный бренд Xiaomi ранее был постоянным клиентом чипмейкера Qualcomm.

Продукция оснащалась именно их процессорами на 80%. Сейчас, представители китайской компании готовы снизить долю до 55%.

Причина оказалась в перегрузке производственных мощностей Qualcomm, увеличения производственного цикла до 30 дней и невозможности удовлетворить спрос.

Чтобы компенсировать уменьшение поставляемых компонентов, Xiaomi обратились к MediaTek.

Это может поднять выручку компании и закрепить её позиции на мировом рынке полупроводников.

Напомним, что по словам крупнейших корпораций-производителей полупроводниковой продукции, дефицит сохранится до конца 2021 года.