Китайская Xiaomi откажется от чипов Qualcomm в пользу MediaTek

Китайская Xiaomi откажется от чипов Qualcomm в пользу MediaTek17.03.2021 23:00
Весьма популярный бренд Xiaomi ранее был постоянным клиентом чипмейкера Qualcomm.
Продукция оснащалась именно их процессорами на 80%. Сейчас, представители китайской компании готовы снизить долю до 55%.
Причина оказалась в перегрузке производственных мощностей Qualcomm, увеличения производственного цикла до 30 дней и невозможности удовлетворить спрос.
Чтобы компенсировать уменьшение поставляемых компонентов, Xiaomi обратились к MediaTek.
Это может поднять выручку компании и закрепить её позиции на мировом рынке полупроводников.
Напомним, что по словам крупнейших корпораций-производителей полупроводниковой продукции, дефицит сохранится до конца 2021 года.
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