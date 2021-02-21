Китайская Xiaomi может начать выпуск собственных электромобилей

О том, что компания Xiaomi может разработать и начать выпускать собственные автомобили сообщалось ранее.

При этом время идет, а дальше слухов дело не заходит. Недавно сразу несколько источников снова сообщили о том, что в Xiaomi рассматривают возможность выпуска электрокаров.

Согласно полученной информации, проект еще окончательно не утвержден, но в Xiaomi серьезно задумались над этим.

Сообщается, что работа по проекту уже стартовала, но ни дизайн, ни характеристики еще не утвердили.

Однако наряду с этим появилась информация, что главным по разработке проекта станет основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).

Этот человек ранее общался с главой Tesla Илоном Маском, когда приезжал в США.

Видимо еще тогда у него зародилась идея выпустить собственный электрокар, которую реализовать планируют в ближайшие годы. В самой компании информацию пока никак не комментируют.