Китайская Xiaomi готовится представит чипы собственной разработки

Компания Xiaomi готовится представить свою собственную серию чипов, которые будут использоваться в их будущих смартфонах.

Новые чипы, включающие чип обработки изображений Surge C4, чип зарядки Surge P3, чип управления аккумуляторами Surge G3 и чип связи Surge “xx”, будут направлены на улучшение качества изображения, скорости зарядки, управления аккумуляторами и связи.

По информации от инсайдера, Xiaomi планирует расширить свой сегмент чипов собственной разработки, чтобы охватить обработку изображений, быструю зарядку, аккумулятор и связь.

Предполагается, что эти чипы будут использоваться в будущих флагманских устройствах Xiaomi. Ожидается, что первым устройством станет Xiaomi 14 Ultra, который, скорее всего, будет выпущен в следующем месяце.

Также есть информация, что новые чипы могут быть встроены в устройства серии Xiaomi 15, которая планируется к массовому производству в сентябре этого года.

По слухам, у Xiaomi 15 будет процессор Snapdragon 8 Gen 4 и ожидается, что устройство будет иметь более тонкие рамки и яркий LTPO-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Если новый чип управления аккумуляторами будет эффективным в энергосбережении, то это может значительно увеличить время автономной работы устройства.

С другой стороны, Xiaomi 14 Ultra, по слухам, будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3 и изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2K.

Устройство будет иметь четыре камеры, включая 50-мегапиксельную камеру Sony LYT-900 с модулем камеры Leica. Аккумулятор емкостью 5180 мАч будет поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт, как по проводной, так и по беспроводной сети.

Источник: gizmochina.