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Китайская Vivo представила операционную систему BlueOS на замену Android

Автор На чтение 2 мин Просмотров 33 Опубликовано

Китайская компания vivo объявила о запуске своей собственной операционной системы под названием BlueOS, которая может быть использована на различных устройствах, включая смартфоны, смарт-часы и планшеты. Компания описывает BlueOS как независимо разработанную операционную систему для эпохи генеративного искусственного интеллекта. Она обещает плавность, быстродействие, безопасность и функции искусственного интеллекта. Например, быстродействие приложений увеличилось на 61%, хотя конкретные детали не были уточнены.

BlueOS может быть адаптирована для работы на различных устройствах, и в составе ОС также имеется инструмент BlueXlink, обеспечивающий синхронизацию и передачу данных между устройствами экосистемы.

BlueOS стала первой операционной системой в мире, разработанной на языке программирования Rust, который известен своей высокоэффективной работой с памятью и возможностями предотвращения ошибок безопасности.

Первым устройством, работающим на BlueOS, станут смарт-часы vivo Watch 3, которые предлагают генерацию циферблатов голосом с помощью искусственного интеллекта. Однако компания пока не раскрыла информацию о том, когда появится смартфон на базе BlueOS.

Китайская Vivo представила операционную систему BlueOS на замену Android

Ранее производители смартфонов обычно использовали операционную систему Android без особых размышлений. Некоторые использовали чистую версию Android, в то время как другие создавали собственные прошивки и дополняли их своими функциями. Однако в последние годы наблюдается тенденция к разработке собственных операционных систем.

С 2020 года Huawei использует собственную операционную систему HarmonyOS, а в октябре Xiaomi представила HyperOS. Теперь к этому списку присоединилась компания vivo. Пока сложно сказать, почему китайские компании объявляют бойкот операционной системы Android. В России также есть несколько мобильных операционных систем, таких как «Ред ОС М», «Аврора», «РОСА Мобайл» и «Астра».

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