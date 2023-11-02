Китайская Vivo представила операционную систему BlueOS на замену Android

Китайская компания vivo объявила о запуске своей собственной операционной системы под названием BlueOS, которая может быть использована на различных устройствах, включая смартфоны, смарт-часы и планшеты. Компания описывает BlueOS как независимо разработанную операционную систему для эпохи генеративного искусственного интеллекта. Она обещает плавность, быстродействие, безопасность и функции искусственного интеллекта. Например, быстродействие приложений увеличилось на 61%, хотя конкретные детали не были уточнены.

BlueOS может быть адаптирована для работы на различных устройствах, и в составе ОС также имеется инструмент BlueXlink, обеспечивающий синхронизацию и передачу данных между устройствами экосистемы.

BlueOS стала первой операционной системой в мире, разработанной на языке программирования Rust, который известен своей высокоэффективной работой с памятью и возможностями предотвращения ошибок безопасности.

Первым устройством, работающим на BlueOS, станут смарт-часы vivo Watch 3, которые предлагают генерацию циферблатов голосом с помощью искусственного интеллекта. Однако компания пока не раскрыла информацию о том, когда появится смартфон на базе BlueOS.

Ранее производители смартфонов обычно использовали операционную систему Android без особых размышлений. Некоторые использовали чистую версию Android, в то время как другие создавали собственные прошивки и дополняли их своими функциями. Однако в последние годы наблюдается тенденция к разработке собственных операционных систем.

С 2020 года Huawei использует собственную операционную систему HarmonyOS, а в октябре Xiaomi представила HyperOS. Теперь к этому списку присоединилась компания vivo. Пока сложно сказать, почему китайские компании объявляют бойкот операционной системы Android. В России также есть несколько мобильных операционных систем, таких как «Ред ОС М», «Аврора», «РОСА Мобайл» и «Астра».