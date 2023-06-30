Китайская TCL Electronics сообщила о расширении присутствия на рынке России

TCL в России провела крупную презентацию, где показала все новинки, которые уже можно приобрести в нашей стране.

Первым новую технику TCL начал продавать ритейлер DNS, позже она появится у других розничных продавцов.

На презентации помимо телевизоров, также показали холодильники, кондиционеры и стиральные автоматические машины.

Новые телевизоры TCL получили безрамочный экран и самые современные функции, среди которых высокая частота обновления дисплея, технологии Dolby Vision и Dolby Atmos. Всего было представлено 7 моделей телевизоров, среди них есть Mini LED и QLED версии.

Холодильники TCL тоже оснащены востребованными функциями, среди которых оптимальное поддержание влажности в ящиках для фруктов, сенсорное управление и самодиагностика.

TCL привезла три модели стиральных машин, все они получили сенсорные экраны и функцию «стирка с паром».

Представленные кондиционеры серии FreshIN получили функцию «FreshIN+», которая позволяет подкачивать в помещение свежий воздух с улицы, причем воздух проходит через четырехслойный фильтр для обеспечения помещения свежим воздухом используется мотор, перекачивающий до 60 м3 свежего воздуха в час.