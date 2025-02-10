Китайская нейросеть DeepSeek вызывает опасения и интерес в автомобильной отрасли

DeepSeek, китайская нейросеть, конкурирующая с ChatGPT, предлагает пользователям бесплатный доступ к своим услугам без ограничений по количеству и тематике запросов. Она способна писать тексты, анализировать документы и программировать без необходимости подписки.

Однако Hyundai Motor Group выражает обеспокоенность по поводу утечки конфиденциальной информации из-за роста популярности DeepSeek. В компании вводят меры по защите данных, поскольку исследователи обнаружили открытую базу данных с личной информацией пользователей.

В то же время китайские автопроизводители, такие как Dongfeng Motor, планируют интегрировать DeepSeek в свои автомобили, что демонстрирует их уверенность в технологии.

В январе новая версия DeepSeek заняла первое место по скачиваниям в нескольких странах, что негативно сказалось на акциях американских IT-компаний, включая Nvidia, чьи акции упали на 17%.