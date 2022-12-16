Главная » Новости

Китайская Meizu изобрела антивор-систему для смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Meizu разработала систему, через которую пользователь может заблокировать некоторые функции смартфона или запустить их удалено.

Meizu запатентовала систему от кражи смартфона, через нее пользователь на специальном сайте сможет заблокировать работу экрана устройства, а также ограничить доступ в работе модуля SIM-карты, чтобы в аппарат не вставили другую SIM-карту и не использовали смартфон.

Если владелец устройства понимает, что смартфон утерян, а не украден, то через сайт можно активировать доступ к интернету, чтобы аппарат отправил информацию о своем местоположении.

Пока новая платформа прошла патентную регистрацию, и еще неизвестно, когда ее реализуют в смартфонах.

Meizu
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.