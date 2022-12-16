Китайская Meizu изобрела антивор-систему для смартфонов

Meizu разработала систему, через которую пользователь может заблокировать некоторые функции смартфона или запустить их удалено.

Meizu запатентовала систему от кражи смартфона, через нее пользователь на специальном сайте сможет заблокировать работу экрана устройства, а также ограничить доступ в работе модуля SIM-карты, чтобы в аппарат не вставили другую SIM-карту и не использовали смартфон.

Если владелец устройства понимает, что смартфон утерян, а не украден, то через сайт можно активировать доступ к интернету, чтобы аппарат отправил информацию о своем местоположении.

Пока новая платформа прошла патентную регистрацию, и еще неизвестно, когда ее реализуют в смартфонах.