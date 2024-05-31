Китайская KTC представила Android-планшет размером с телевизор

KTC выпустила необычный Android-планшет с большим 4K-дисплеем и напольной подставкой. Это устройство предлагает не только возможность отображения контента, но и выполнение других функций, а также может работать автономно благодаря встроенному аккумулятору.

KTC A32S7 Pro оснащен сенсорным IPS-экраном диагональю 32 дюйма и разрешением 3840×2160 пикселей. Частота обновления экрана составляет 60 Гц.

Устройство работает на аппаратной платформе, включающей восьмиядерный процессор RockChip RK3588S, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 256 ГБ. Эти характеристики позволяют обеспечить достаточную производительность для различных задач.

Важной особенностью KTC A32S7 Pro является наличие съемной камеры на 8 Мп, способной обеспечивать трансляцию в разрешении 4K. Это может быть полезным для видеоконференций или других ситуаций, когда требуется высококачественная видеосвязь.

Устройство также имеет два встроенных стереодинамика мощностью 5 ватт каждый для воспроизведения звука.

KTC A32S7 Pro работает под управлением операционной системы Android 13, которая, вероятно, предлагает множество функций и возможностей для пользователей.

Производитель позиционирует KTC A32S7 Pro как решение бизнес-класса, предназначенное для использования в торговых центрах или офисах. Это может быть полезным инструментом для представления информации, рекламы или для других бизнес-целей.

Цена устройства в Китае составляет 5499 юаней, что примерно равно $760.