Китайская компания ZTE представила копию iPhone 14 Pro за $250

Компания ZTE из Китая представила свою версию смартфона iPhone 14 Pro, который они назвали Axon 50 Lite. Внешне оба устройства схожи, однако характеристики китайской копии более скромные.

Смартфон Axon 50 Lite оснащен тройной камерой, которая состоит из трех модулей: одного на 50 Мп и двух на 2 Мп. Корпус устройства выполнен из пластика, и оно оснащено IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Объем оперативной памяти и доступного для хранения файлов примерно соответствует устройствам среднего ценового сегмента. Смартфон Axon Z50 доступен для приобретения на мексиканском рынке по цене $250.