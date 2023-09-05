Главная » Новости

Китайская компания ZTE представила копию iPhone 14 Pro за $250

Автор На чтение 1 мин Просмотров 572 Опубликовано

Компания ZTE из Китая представила свою версию смартфона iPhone 14 Pro, который они назвали Axon 50 Lite. Внешне оба устройства схожи, однако характеристики китайской копии более скромные.

Китайская компания ZTE представила копию iPhone 14 Pro за $250

Смартфон Axon 50 Lite оснащен тройной камерой, которая состоит из трех модулей: одного на 50 Мп и двух на 2 Мп. Корпус устройства выполнен из пластика, и оно оснащено IPS-дисплеем с разрешением Full HD+. Объем оперативной памяти и доступного для хранения файлов примерно соответствует устройствам среднего ценового сегмента. Смартфон Axon Z50 доступен для приобретения на мексиканском рынке по цене $250.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.