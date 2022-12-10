Китайская компания Xiaomi показала фирменный мини-ПК Mi Mini

О компьютерах от компании Xiaomi сообщалось в начале этой недели, но теперь изображение одного из них появилось в сети.

Китайский производитель готовит к выходу компьютеры формата Intel NUC и Mac mini. Известно, что они получат металлический корпус и USB порты на лицевой панели.

В основе моделей будет лежать Ryzen 7, а питание будет осуществляться за счет встроенного 100 Вт блока питания, поэтому мощную видеокарту в компьютерах ожидать не стоит.

Презентация первых компьютеров Xiaomi состоится 11 декабря, в этот день покажут и новый флагманский смартфон.