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Китайская компания Xiaomi 27 декабря представит смартфоны серии Redmi K60

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Redmi готовится к большой презентации, на которой будут показаны разные гаджеты.

Среди новинок будут смартфоны Redmi K60 и Redmi Note 12 Pro Speed Edition, а также носимые устройства. Недавно опубликованный постер продемонстрировал смарт-часы, фитнес-браслет с большим экраном и беспроводные наушники с футляром для зарядки.

Фитнес-браслет будет называться Redmi Band 2. Часы поступят в продажу под названием Redmi Watch 3, а наушники Redmi Buds 4 Lite.

Технические характеристики устройств пока не раскрываются, но на постере можно увидеть, что новинки будут представлены в необычной цветовой гамме.

Китайская компания Xiaomi 27 декабря представит смартфоны серии Redmi K60

Redmi
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