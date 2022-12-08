Китайская компания Realme запустила на российском рынке продажи ноутбука Realme Book Prime

Китайская компания Realme на российский рынок привезла новинку. В этот раз компания решила нас порадовать ноутбуком на базе процессора Intel i5.

В России стартовали продажи Realme Book Prime по цене от 69 990 рублей.

Модель представлена в одной версии с процессором i5-11320H со встроенным графическим ядром Intel Iris Xe.

Памяти ноутбук получил 16 ГБ, а SSD накопитель на 512 ГБ. Заявлено, что на одном заряде модель может проработать до 11 часов, а быстрая зарядка мощностью 65 Вт может зарядить устройство от 0 до 50% всего за 30 минут.

Экран в Realme Book Prime 14-дюйовый с разрешением 2К, есть также стереозвук DTS Harman и HD-камера. Работает новинка под управлением Windows 11.