Nexperia, голландская полупроводниковая компания, которая является дочерней компанией китайской фирмы Wingtech Technology, очевидно, планирует купить Newport Wafer Fab, крупнейшего производителя микросхем в США.

Согласно отчету SCMP, Nexperia планирует приобрести британского производителя микросхем за 63 миллиона фунтов стерлингов. Сообщение поступило из анонимных источников, близких к этому делу на прошлой неделе. Новости о сделке появились на фоне стремления Пекина к технологической самостоятельности. Этот шаг привел к тому, что китайское правительство вложило ресурсы в развитие местной полупроводниковой промышленности. Эти усилия в первую очередь вызваны санкциями США, которые нарушили цепочки поставок китайских компаний.

На данный момент эксперты в Великобритании выразили обеспокоенность по поводу безопасности сделки Nexperia-Newport. Представитель Nexperia сказал, что компания все еще ведет переговоры с Newport Wafer Fab и правительством Уэльса, но отказался от дальнейших комментариев по этому поводу. Примечательно, что Wingtech приобрела доли в Nexperia на сумму 4,14 миллиарда долларов США, приобретя 80 процентов акций голландской фирмы. В прошлом году эта доля выросла до 98,2%, поскольку китайская фирма выкупила доли в Nexperia, чтобы заняться полупроводниковыми технологиями.

Источник — Astera.