Китайская компания Huawei увеличила стоимость своих ноутбуков

На рынке цифровой техники наблюдается повышение цен во всех категориях. В связи с дефицитом первыми начали дорожать видеокарты, а затем очередь дошла и до накопителей и памяти.

Это в свою очередь отразилось на ценах готовой продукции – смартфонах и компьютерах. Теперь начали дорожать и ноутбуки, которые и так во время глобального карантина очень сильно поднялись в цене из-за высокого спроса.

Но если первое подорожание коснулось только моделей базового и среднего уровня, то сейчас ценники стали расти на премиальные модели.

Недавно Huawei подняла стоимость на шесть моделей MateBook 13, MateBook 14, MateBook D14 и MateBook D15. Пока прайс пересмотрели только для китайского рынка.

Повышение составило от 45 до 90 долларов США в зависимости от модели и конфигурации.

Отмечается, что цена на ноутбуки от Huawei выросла не только из-за дефицита комплектующих, но также повышения стоимости на доставку компонентов.