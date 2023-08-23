Китайская компания DJI представила грузовой дрон FlyCart 30 стоимостью $17 тысяч

Китайская компания DJI представила свой первый потребительский грузовой беспилотник под названием FlyCart 30. Это устройство, стоимостью около 17 тысяч долларов, обладает четырьмя лучами, восемью винтами и двумя аккумуляторами. Он имеет грузоподъемность до 30 кг и способен преодолевать расстояние до 16 км. В режиме полета без груза его дальность составляет до 28 км. При удалении одного аккумулятора грузоподъемность увеличивается до 40 кг, а скорость остается на уровне 20 м/с. Максимальная высота полета составляет 6000 м, а устойчивость сохраняется при скорости ветра до 12 м/с и температуре от -20 °C до +45 °C.

DJI FlyCart 30 предлагает два режима работы с грузом: с помощью контейнера или троса. В режиме контейнера устройство имеет 70-литровый объем. Дрон оснащен функциями определения веса и центра тяжести для обеспечения стабильности полета и безопасности как груза, так и окружающих людей на земле. Режим троса позволяет работать с грузами массой до 40 кг и имеет длину 20 метров. Система предотвращения раскачивания обеспечивает безопасную работу с грузами на тросе, и при контакте груза с землей он автоматически освобождается.

Контроллер DJI FlyCart 30 предоставляет возможность выбора оптимального маршрута в зависимости от характеристик миссии, оборудования и погодных условий. Устройство избегает препятствий благодаря использованию радара и бинокулярных камер. Приемник ADS-B позволяет определить и передать местоположение беспилотника. Дальность передачи видео составляет до 20 км, а управлять дроном можно с помощью двух операторов, что расширяет область его применения. Если доступ к сети ограничен, устройство также поддерживает подключение к сетям 4G.