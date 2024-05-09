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Китайская компания Bigme анонсировала смартфоны с экранами E-Ink

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Китайский производитель электронных книг Bigme анонсировал выпуск своих первых смартфонов, которые будут оснащены «бумажными» экранами E-Ink.

Китайская компания Bigme анонсировала смартфоны с экранами E-Ink

Одна модель, Bigme HiBreak, будет иметь монохромный экран, а другая модель будет оснащена цветным экраном.

Пока доступно очень мало подробностей о новых устройствах. В тизере сообщается, что смартфоны будут иметь разъем USB-C и одну камеру со вспышкой.

Операционная система будет базироваться на Android с доступом к магазину приложений Google Play Store. Пока неизвестно, какая будет стоимость смартфонов. Ожидается, что они поступят в продажу до конца июня.

 

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