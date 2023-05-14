Китайская компания Baidu готовит свой ответ смартфону Google Pixel

В Китае есть своя компания Google, которая известна во всем мире под названием Baidu, и этот IT-гигант решил пойти по шагам американских производителей и начать производить собственные смартфоны.

Сетевые источники написали, что копания Baidu готовит собственный смартфон, под названием Xiaodu Qinghe.

Этот аппарат получит собственную платформу, которая предоставит возможность интеллектуального обучения, персонализированные интерактивные лекции, руководства и другие полезные функции в образовании.

Предположительно это будет аппарат, рассчитанный на образовательные учреждения, и для обычных пользователей его продавать не будут. Подробностей про смартфон пока нет, но известно, что поддерживать 5G он не будет.