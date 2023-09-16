Китайская Infinix представила смартфон в стиле BMW

Китайский бренд Infinix представил новую модель смартфона — Note 30 VIP Racing Edition, цена которой составляет около 30 000 рублей в эквиваленте.

Дизайн устройства был разработан компаниями Infinix и BMW совместно. Боковые рамки и обводы камер окрашены в красный цвет, а на задней панели расположены три полосы синего, бирюзового и красного цветов — элемент фирменного стиля BMW.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессором Dimensity 8050, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. Поддерживается 68-ваттная быстрая зарядка и 50-ваттная беспроводная зарядка.

Корпус Note 30 VIP Racing Edition изготовлен из материала, соответствующего стандарту защиты IP53 от пыли и влаги.