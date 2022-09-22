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Китайская Geely представила быструю зарядку для электромобилей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Geely как и другие автопроизводители для своих электрических автомобилей разрабатывает быстрые зарядки, которые способны существенно сократить время зарядки тягового блока аккумуляторов.
Дочерняя компания Geely — Viridi E-mobility Technology создала зарядку мощностью 600 кВт, которая способна за 5 минут на 300 км пополнить запас хода машины на электрической тяге.

На рынке пока только одна модель может заряжаться от такой мощной зарядки и это Zeekr 001. В ней установлены аккумуляторы компании CATL.

Массово их начнут производить только весной, а значит только к концу 2023 года появится больше моделей с поддержкой 600 кВт зарядной станции.

В Китае сейчас есть зарядные станции XPeng, которые могут за пять минут пополнить запас аккумулятора на 80%, но только в машинах марки GAC, тогда как у остальных на это требуется в два раза больше времени.

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