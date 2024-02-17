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Китайская EmdoorVR запустила альтернативу Apple Vision Pro — Vision SE

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Китайская компания EmdoorVR предлагает более доступную альтернативу гарнитуре Apple Vision Pro — Vision SE. Это устройство имеет схожий дизайн с гарнитурой Apple, но существенно ниже по цене.

Китайская EmdoorVR запустила альтернативу Apple Vision Pro - Vision SE

Оно обеспечивает доступ к виртуальной и дополненной реальности с помощью 5,5-дюймового дисплея и имеет приличные характеристики.

Но в отличие от Apple Vision Pro, в гарнитуре EmdoorVR отсутствуют функции отслеживания движения глаз и управления жестами рук. Vision SE стоит примерно 280 долларов, в то время как Apple Vision Pro стоит 3499 долларов. В Китае новая гарнитура уже начала набирать популярность.

Ши Цин, генеральный директор EmdoorVR, признает сходство между Vision SE и гарнитурой Apple, но уверяет, что все патенты и аудиты обеспечивают юридическую защиту компании.

EmdoorVR рассматривает Vision SE как шаг на потребительский рынок, особенно с учетом интереса, вызванного гарнитурой Apple.

Последний год был непростым для индустрии виртуальной и дополненной реальности, но запуск новых устройств, таких как Apple Vision Pro и Vision SE, восстанавливает оптимизм в отношении роста этого сектора.

EmdoorVR стремится выжить в условиях конкуренции и адаптироваться к изменениям, вызванным переходом Apple на виртуальную и дополненную реальность.

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