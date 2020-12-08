Китай запретил более 100 приложений, включая Tripadvisor

Китайские власти удалили Tripadvisor (TRIP) из магазинов мобильных приложений в стране. В заявлении, опубликованном во вторник, Управление киберпространства Китая объявило об удалении 105 приложений, которые считаются «незаконными», включая американскую туристическую фирму TripAdvisor.

Большинство закрытых платформ принадлежало местным китайским фирмам, и пока неясно, почему Tripadvisor попал в репрессивные меры. Компания из Массачусетса пока не делала никаких заявлений по этому поводу.

Регулирующий орган сказал удаленные приложения были первыми из многих, которые будут удалены в ходе широкомасштабной «очистки» онлайн-контента, которая началась в ноябре 2020 года.

Кампания направлена ​​на стирая содержание, связанное с незаконной деятельностью, как непристойности, порнография, проституция, насилие, обман или азартные игры. Регулятор заявил, что продолжит укреплять свои процессы надзора и мониторинга информационных служб мобильных приложений, оперативно очищать и удалять незаконные мобильные приложения и магазины приложений, а также стремиться к созданию чистого киберпространства.

Китайские интернет-пользователи уже несколько лет стоят за так называемым «Великим файрволом». Facebook и Twitter уже давно заблокированы в стране, в то время как в США и Китае было несколько стычек с обеих сторон из-за технологий и торговли.

Например, недавно уходящее правительство США Дональда Трампа пригрозило запретить TikTok, если он не будет продан его китайской материнской компанией ByteDance.

Китай известен своей жесткой позицией в отношении ограничения онлайн-контента, который может нанести вред населению, даже если такой контент находится на отечественных и популярных платформах. В 2018 году регуляторы киберпространства закрыли Toutiao — приложение для агрегирования новостей, которое было самым популярным в то время для ByteDance из-за непристойного и вульгарного содержания в его лентах.

В том же году Китай также заблокировал приложение и веб-сайт популярной гостиничной группы Marriott на неделю после того, как выяснилось, что компания указала Гонконг и Макао как отдельные «страны» на своих платформах, что противоречит политике «одного Китая».