Данные пользователей соцсети TikTok оказались не такими уже приватными

TikTok имел доступ к пользовательской информации, об этом впервые сообщило издание BuzzFeed News со ссылкой на записи совещаний, проведенных в Китае.

Теперь подобная информация поступила от Gizmodo, где сообщили, что TikTok многократно получал данные американских пользователей.

По данным BuzzFeed, инженеры TikTok на протяжении пяти месяцев получали данные американских пользователей, это происходило с сентября прошлого года по январь текущего.

Для доступа к данным инженеры запрашивали разрешение в главном офисе сервиса в Пекине.