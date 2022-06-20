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Данные пользователей соцсети TikTok оказались не такими уже приватными

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TikTok имел доступ к пользовательской информации, об этом впервые сообщило издание BuzzFeed News со ссылкой на записи совещаний, проведенных в Китае.
Теперь подобная информация поступила от Gizmodo, где сообщили, что TikTok многократно получал данные американских пользователей.

По данным BuzzFeed, инженеры TikTok на протяжении пяти месяцев получали данные американских пользователей, это происходило с сентября прошлого года по январь текущего.

Для доступа к данным инженеры запрашивали разрешение в главном офисе сервиса в Пекине.

TikTok
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