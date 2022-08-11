Китай все больше интересуется российской сельскохозяйственной продукцией

Согласно данным таможенной службы Китая только за первое полугодие текущего года рост поставок из России продуктов питания и сельскохозяйственного производства вырос почти на 25%. В условиях глобального экономического кризиса, нарушения международных логистических цепочек, сокращения поставок продовольствия и удобрений, китайские партнеры проявляются высокий интерес к расширению ассортимента и объемов импорта как удобрений, так и сельскохозяйственной продукции.

В отношении удобрений рост составил 70% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В Китае высокой популярностью пользуются магазины и супермаркеты с российскими продуктами. Мороженное, колбасные изделия, шоколад из России высоко оценены китайским потребителем.

Проблемы товарообмена с Китаем

Хотя США и их союзники не вводили прямых санкций (не одобренных ООН и потому не легитимных) относительно международной торговли продуктами питания и поставок аграрной продукции, удобрений, трансграничной торговле между Поднебесной и Российской Федерацией мешают ограничения иного порядка.

Запреты морским судам заходить в российские порты.

Ограничения по страхованию перевозимых грузов и судов под российским флагом.

Опасаясь вторичных санкций и штрафов, глобальные перевозчики отказываются участвовать в поставках продуктов и удобрений из РФ.

Из-за санкций в отношении удобрений, сначала поспешно введенных, а впоследствии отмененных, в США и Канаде начались серьезные проблемы с урожаем, что усугубилось необычно жаркой погодой и засухой. При этом Канада и США в ходят в список лидеров по поставкам зерновых и иной сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.

Банк ЦентроКредит подключился к CIPS

На фоне этого стоит отметить усиление взаимодействия между русскими и китайскими банкам Весной этого года Банк «ЦентроКредит» подключился к китайской расчетной системе CIPS, — рассказал Председатель Совета директоров.

В последнее время российские банки все активнее подключаются к китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-border Interbank Payment System), позволяющей ускорить и упростить проведение переводов в юанях. Система CIPS была запущена в 2015 году и на данный момент к ней подключено около 40 российских банков. Подключение к китайской системе трансграничных платежей позволяет избежать уплаты комиссий и дополнительных запросов третьих банков, так как при использовании CIPS банки-посредники максимально исключаются из цепочки платежей.

Наш Банк рад предоставить данный сервис участникам внешнеэкономической деятельности, работающим с Китаем, что сейчас становится особенно актуальным – подчеркнул Председатель ЦентроКредита Андрей Тарасов.

Какие российские товары наиболее востребованы в Китае

Жители Китая после нескольких волн санкций против РФ заметили проблемы с доступностью некоторых популярных в стране российских продуктов питания.

Наиболее востребованы разнообразные кондитерские изделия и особенно шоколад. Еще с 2018-го РФ стал несомненным лидером по экспорту изделий из шоколада в Китай по объемам поставок. Правда, в денежном эквиваленте здесь Россия уступает Италии (итальянские кондитерские изделия импортируются по более высокой стоимости).

По поставкам пшеницы и сои РФ успешно конкурирует с США, которые в недалеком прошлом считались безусловными лидерами в этой области. Однако из-за антикитайских действий и позиции в последние годы импорт сельскохозяйственной продукции из США в Китай существенно сократился. Что дало возможность российским аграриям значительно увеличить поставки продукции в Китай.